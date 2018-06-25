На виїзді з Кропивницького збили військового
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Військовослужбовця 42-го окремого батальйону територіальної оборони збили на виїзді з Кропивницького. Про це повідомила сестра народного депутата Надії Савченко Віра Савченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На виїзді з Кропивницького збили військовослужбовця 42-й окремий батальйон територіальної оборони. Хлопець в свідомості. Назвав ім'я, прізвище, рік народження. Сказав, що лежить вже години 4. Поліція була, два молодих офіцери відтягли з проїзжої частини та поїхали... Ми викликали швидку. Чекаємо! І поліцію теж..." – написала Савченко.
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Нагадаємо, у Києві, на проспекті Перемоги, неподалік станції метро "Житомирська" авто на смерть збило 21-річного військовослужбовця, який перебігав дорогу.