В Винницкой области пьяный рецидивист ограбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Винницкой области прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Тульчинского района, который подозревается в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Как установлено, 22 февраля 2019 года, подозреваемый, имея неснятую и непогашенную в установленной законом судимость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилой дом своей односельчанки, где, угрожая ножом, приказал ей немедленно отдать имеющиеся у нее деньги.
В свою очередь потерпевшая передала 2370 грн, которыми последний, таким образом, открыто завладел.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению и с угрозой применения такого насилия (разбой), соединенный с проникновением в жилище. Согласно санкции инкриминируемой подозреваемому статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Херсонской области неизвестные в форме полиции, совершили дерзкое разбойное нападение.