В Винницкой области пьяный рецидивист ограбил женщину

Как установлено, 22 февраля 2019 года, подозреваемый, имея неснятую и непогашенную в установленной законом судимость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилой дом своей односельчанки, где, угрожая ножом, приказал ей немедленно отдать имеющиеся у нее деньги.

В свою очередь потерпевшая передала 2370 грн, которыми последний, таким образом, открыто завладел.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению и с угрозой применения такого насилия (разбой), соединенный с проникновением в жилище. Согласно санкции инкриминируемой подозреваемому статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области неизвестные в форме полиции, совершили дерзкое разбойное нападение.