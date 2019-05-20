На Вінничині п’яний рецидивіст пограбував жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Вінницькій області прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Тульчинського району, який підозрюється у вчиненні розбійного нападу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Як встановлено, 22 лютого 2019 року, підозрюваний, маючи не зняту та не погашену, у встановленому законом, судимість, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник до житлового будинку своєї односельчанки, де, погрожуючи ножем, наказав їй негайно віддати наявні у неї гроші.
У свою чергу потерпіла передала 2 370 грн, якими останній, таким чином, відкрито заволодів.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 187 КК України - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування такого насильства (Розбій), поєднаний з проникненням у житло. Згідно санкції інкримінованої підозрюваному статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Херсонській області невідомі у формі поліції, скоїли зухвалий розбійний напад.