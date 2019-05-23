В Винницкой области перевернулась цистерна с взрывоопасным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Винницкой области произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик, перевозивший взрывоопасное вещество. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Так, на автодороге "Львов-Кропивницкий-Знаменка" за пределами с. Литинские Хуторы водитель цистерны MAN не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок.
Спасатели оперативно обесточили аккумулятор и перекрыли все возможные задвижки, через которые могла произойти утечка огнеопасного вещества (пропан-бутан), а также были проведены работы по посыпанию песком места разлива дизельного топлива из бака грузовика.
Цистерну установили на шасси с помощью спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее УНН сообщал, что в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз.