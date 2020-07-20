В Винницкой области пропавшая молодая девушка трое суток провела в лисьей норе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Винницкой области после трех суток поисков нашли пропавшую 16-летнюю девушку, она застряла в лисьей норе на окраине села Александровка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб ГУНП в Винницкой области.
"Несовершеннолетнюю увидел местный житель на поле - девушка застряла в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас несовершеннолетнюю для медицинского осмотра доставили в больницу.
Как ранее сообщал УНН, девочка исчезла 17 июля, когда пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась.