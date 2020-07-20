На Вінниччині зникла молода дівчина три доби провела в лисячій норі

"Неповнолітню побачив місцевий житель на полі – дівчина застрягла в лисячій норі. Вона не могла подати голос та самостійно вибратися. Поліцейські визволили її з земляної пастки та викликали швидку медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що наразі неповнолітню для медичного огляду доставили в лікарню.

Як раніше повідомляв УНН, дівчинка зникла 17 липня, коли пасла худобу разом з мамою, а потім пішла по воду і не повернулася.