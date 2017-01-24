В Винницкой области за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 13,2%
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 января. УНН. В течение третьей недели 2017 заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 13,2% и составила 556,5 случаев на 100 тыс. населения, при эпидемическом пороге 761,1 случаев на 100 тыс. Населения. Об этом УНН-Центр сообщили в Винницкой ОД.
Заболеваемость в целом по области была на 26,9% ниже эпидемического порогового уровня. В целом по области за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 8923 человек, среди заболевших 4572 (51,2%) детей. Были госпитализированы 583 человек, в т.ч. 319 детей.
Наиболее высокие уровни заболеваемости данные инфекции регистрировались на территории г. Винница, Козятинского, Калиновского, Пищанского и Тывровского районов.
В связи с высоким уровнем заболеваемости отдельных административных территориях решениями районных и городских комиссий ТЭБ и ЧС был решен вопрос о приостановлении воспитательного процесса в Бершадском, Гайсинском и Жмеринском районах области в 38 СОШ, 28 ДОУ и 2 внешкольных заведениях.