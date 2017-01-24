В Винницкой области за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 13,2%

Заболеваемость в целом по области была на 26,9% ниже эпидемического порогового уровня. В целом по области за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 8923 человек, среди заболевших 4572 (51,2%) детей. Были госпитализированы 583 человек, в т.ч. 319 детей.

Наиболее высокие уровни заболеваемости данные инфекции регистрировались на территории г. Винница, Козятинского, Калиновского, Пищанского и Тывровского районов.

В связи с высоким уровнем заболеваемости отдельных административных территориях решениями районных и городских комиссий ТЭБ и ЧС был решен вопрос о приостановлении воспитательного процесса в Бершадском, Гайсинском и Жмеринском районах области в 38 СОШ, 28 ДОУ и 2 внешкольных заведениях.