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На Вінниччині за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип знизилась на 13,2 %

На Вінниччині за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип знизилась на 13,2 %

Київ • УНН

 • 11481 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Впродовж третього тижня 2017 року захворюваність на грип та ГРВІ, в порівнянні із попереднім тижнем, знизилась на 13,2% і склала 556,5 випадків на 100 тис. населення, при епідемічному порозі 761,1 випадків на 100 тис. населення. Про це УНН-Центр повідомили у Вінницькій ОД.

Захворюваність в цілому по області була на 26,9 % нижчою епідемічного порогового рівня. В цілому по області за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 8923 осіб, серед захворілих 4572 (51,2%) дітей. Було госпіталізовано 583 осіб, в т.ч. 319 дітей.

Найбільш високі рівні захворюваності на дані інфекції реєструвалися на території м. Вінниця, Козятинського, Калинівського, Піщанського та Тиврівського районів.

У зв’язку із високим рівнем захворюваності на окремих адміністративних територіях рішеннями районних та міської комісій ТЕБ та НС було вирішено питання про призупинення виховного процесу у Бершадському, Гайсинському та Жмеринському районах області у 38 ЗОШ, 28 ДНЗ та 2 позашкільних закладах.

 

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