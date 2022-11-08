В Винницкой области ввели двухчасовые отключения света

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"Есть распоряжение от регионального диспетчерского центра юго-западного региона НЭК "Укрэнерго" о введении ограничений электроэнергии 8.11.2022 г. по АО "Винницаоблэнерго" согласно графику почасового отключения потребителей. Графики почасовых отключений будут применяться частично и не более двух часов для отдельной группы потребителей", – говорится в сообщении.

Напомним

8 ноября с 9:30 в Киеве и семи областях северного, центрального регионов Украины начались аварийные отключения электроэнергии, плановые графики почасовых отключений действуют по всей территории страны.