На Вінниччині ввели двогодинні відключення світла

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"Маємо розпорядження від регіонального диспетчерського центру південно-західного регіону НЕК "Укренерго" про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ "Вінницяобленерго" згідно графіку погодинного відключення споживачів. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 листопада з 9:30 у Києві та семи областях північного, центрального регіонів України розпочалися аварійні відключення електроенергії, планові графіки погодинних відключень діють по всій території країни.