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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Вінниччині ввели двогодинні відключення світла

На Вінниччині ввели двогодинні відключення світла

Київ • УНН

 • 472887 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні у Вінницькій області ввели двогодинні відключення електроенергії. Про це у Facebook повідомила Вінницяобленерго, передає УНН.

Цитата

"Маємо розпорядження від регіонального диспетчерського центру  південно-західного регіону НЕК "Укренерго" про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ "Вінницяобленерго" згідно графіку погодинного відключення споживачів. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 листопада з 9:30 у Києві та семи областях північного, центрального регіонів України розпочалися аварійні відключення електроенергії, планові графіки погодинних відключень діють по всій території країни.

Українські Національні Новини

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