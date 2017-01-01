В Винницкой области в результате неосторожного курения погиб человек
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 1 января. УНН. 31 декабря в 16:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Русава Ямпольского района. Во время ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщили УНН-Центр в ГУ ГСЧС в Винницкой области.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из жилых комнат дома на площади 10 кв.м. Пожар был локализован в 16:57, а ликвидирован в 17:03.
В результате пожара погиб 37-летний хозяин дома. Огнем уничтожено - деревянный диван, домашние вещи и имущество.
Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.