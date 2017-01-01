На Вінниччині внаслідок необережного куріння загинув чоловік
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 1 січня. УНН. 31 грудня о 16:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Русава Ямпільського району. Під час ліквідації пожежі у кімнаті було виявлено тіло чоловіка без ознак життя, повідомили УНН-Центр у ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що загорання виникло в одній із житлових кімнат будинку на площі 10 кв.м. Пожежа була локалізована о 16:57, а ліквідована о 17:03.
Внаслідок пожежі загинув 37-річний господар будинку. Вогнем знищено — деревяний диван, домашні речі та майно.
Ймовірна причина загорання — необережність під час курінння.