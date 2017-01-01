На Вінниччині внаслідок необережного куріння загинув чоловік

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 1 січня. УНН. 31 грудня о 16:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Русава Ямпільського району. Під час ліквідації пожежі у кімнаті було виявлено тіло чоловіка без ознак життя, повідомили УНН-Центр у ГУ ДСНС у Вінницькій області.