В Винницкой области таксист под угрозой пистолета изнасиловал женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Полиция задержала в Бершадском районе Винницкой области мужчину, который подозревается в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
"12 июля полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который поиздевался над жительницей района. Правонарушитель, который работает водителем такси и 27 лет провел за решеткой, задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
С заявлением о преступлении девушка обратилась в полицию вчера вечером. По ее словам, водитель автомобиля такси, услугами которого она воспользовалась, на полевой дороге изнасиловал ее, угрожая пистолетом.
По словам начальника Бершадской полиции Вячеслава Лялюцкого, девушка запомнила номер иномарки, на которой передвигался преступник. Полицейские оперативно установили личность водителя и задержали его. К преступлению оказался причастен житель района. 27 лет своей жизни задержанный провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений.
"В автомобиле правонарушителя следователи обнаружили пистолет, которым он угрожал потерпевшей. Оружие направлено на экспертизу. Автомобиль помещен на штрафплощадку", - отметили в полиции.
По данному факту следственным отделом полиции открыто производство по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 5 лет.
Напомним, в Подольском районе столицы правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин.