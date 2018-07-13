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На Вінниччині таксист під погрозою пістолета зґвалтував жінку

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція затримала у Бершадському районі Вінницької області чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 26-річної дівчини. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.

"12 липня поліцейські затримали 57-річного місцевого жителя, який познущався з жительки району. Правопорушник, який працює водієм таксі та 27 років провів за ґратами, затриманий у процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Із заявою про злочин дівчина звернулася до поліції вчора ввечері. З її слів, водій автомобіля таксі, послугами якого вона скористалася, на польовій дорозі зґвалтував її, погрожуючи пістолетом.

За словами начальника бершадської поліції В'ячеслава Лялюцького, дівчина запам'ятала номер іномарки, якою пересувався злочинець. Поліцейські оперативно встановили особу водія і затримали його. До злочину виявився причетним житель району. 27 років свого життя затриманий провів у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів.

"В автомобілі правопорушника слідчі виявили пістолет, яким він погрожував потерпілій. Зброя направлена на експертизу. Автомобіль поміщено на арештмайданчик", - зазначили в поліції.

За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито провадження за ч.1 ст. 152 КК України (зґвалтування). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у Подільскому районі столиці правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який підозрюється у серії зґвалтувань та нападів на жінок. 

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