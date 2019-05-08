В Винницкой области поезд смертельно травмировал мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Винницкой области пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По предварительной информации, это произошло сегодня, 8 мая, около 2:00 ночи в селе Рахни Лесные - под колеса пассажирского поезда сообщением Одесса-Львов попал 58-летний житель Шаргородского района.
Сообщается, что он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во ЛЬвовской области электропоезд на смерть сбил мужчину.