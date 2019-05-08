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7 марта, 19:45 • 63377 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91628 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103277 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126572 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112562 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144751 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130257 просмотра

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В Винницкой области поезд смертельно травмировал мужчину

В Винницкой области поезд смертельно травмировал мужчину

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Винницкой области пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По предварительной информации, это произошло сегодня, 8 мая, около 2:00 ночи в селе Рахни Лесные - под колеса пассажирского поезда сообщением Одесса-Львов попал 58-летний житель Шаргородского района.

Сообщается, что он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во ЛЬвовской области электропоезд на смерть сбил мужчину.

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