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На Вінниччині потяг смертельно травмував чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Вінницькій області пасажирський потяг смертельно травмував чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією, подія сталась сьогодні, 8 травня, близько 2:00 ночі в селі Рахни Лісові – під колеса пасажирського потягу сполученням Одеса-Львів потрапив 58-річний житель Шаргородського району.

Повідомляється, що він переходив залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині електропотяг на смерть збив чоловіка.

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