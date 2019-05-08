На Вінниччині потяг смертельно травмував чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Вінницькій області пасажирський потяг смертельно травмував чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
За попередньою інформацією, подія сталась сьогодні, 8 травня, близько 2:00 ночі в селі Рахни Лісові – під колеса пасажирського потягу сполученням Одеса-Львів потрапив 58-річний житель Шаргородського району.
Повідомляється, що він переходив залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині електропотяг на смерть збив чоловіка.