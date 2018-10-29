В Винницкой области неизвестные совершили разбойное нападение на беременную женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Двое злоумышленников совершили разбойное нападение на беременную женщину в Винницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"27 октября в полицию поступило сообщение о том, что в этот же день около 19:00 в помещение приюта для временного пребывания женщин, пострадавших от домашнего насилия, проникло двое неизвестных мужчин и нанесли телесные повреждения беременной женщине, после чего скрылись. Полицейские задержали одного из злоумышленников, другого преступника разыскивают", – говорится в сообщении.
Так, злоумышленники с масками на лицах проникли в помещение убежища, угрожая вахтеру предметом, похожим на пистолет. Затем нападавшие нанесли телесные повреждения 26-летней женщине, которая находится на 8 месяце беременности. После избиения злоумышленники забрали ее телефоны и скрылись на автомобиле. Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала банду за нападение на семью священника в Черниговской области
Правоохранители нашли автомобиль "Митцубиси", на котором передвигались злоумышленники, и задержали одного из них. Из автомобиля изъяли вещественные доказательства. 25-летний житель Черкасской области сейчас находится в изоляторе временного содержания. В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой) следствие проводит процессуальные действия по документированию преступления, установление всех обстоятельств его совершения и избрании задержанному меры пресечения. За такое преступление предусмотрено наказание – от семи до двенадцати лет заключения.
Напомним, в Хмельницкой области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за разбойное нападение на полицейского.