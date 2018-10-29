На Вінниччині невідомі скоїли розбійний напад на вагітну жінку

"27 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що цього ж дня близько 19:00 до приміщення притулку для тимчасового перебування жінок, що постраждали від домашнього насильства, проникло двоє невідомих чоловіків та нанесли тілесні ушкодження вагітній жінці, після чого втекли. Поліцейські затримали одного зі зловмисників, іншого злочинця розшукують", – йдеться в повідомленні.

Так, зловмисники з масками на обличчях проникли до приміщення притулку, погрожуючи вахтеру предметом, схожим на пістолет. Потім нападники завдали тілесних ушкоджень 26-річній жінці, яка перебуває на 8 місяці вагітності. Після побиття зловмисники забрали її телефони та зникли на автомобілі. Потерпілу госпіталізували, загрози її життю немає.

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Правоохоронці знайшли автомобіль "Мітцубісі", на якому пересувались зловмисники, та затримали одного з них. З автомобіля вилучили речові докази. 25-річний мешканець Черкаської області наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій) слідство проводить процесуальні дії з документування злочину, встановлення усіх обставин його вчинення та обрання затриманому запобіжного заходу. За такий злочин передбачено покарання – від семи до дванадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі за розбійний напад на поліцейського.