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В Винницкой области существует угроза заражения питьевой воды ядохимикатами - СМИ

В Винницкой области существует угроза заражения питьевой воды ядохимикатами - СМИ

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 • 5733 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В селе Белополье Винницкой области из-за двух складов ядохимикатов существует угроза заражения питьевой воды, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"Возле сельского тракторного центра находятся два склада-захоронения ядохимикатов. Пестициды и дуст еще в советское время свозили со всего района в Белополье и еще в пять сел района. "Счастливчиками" стали еще Михайлин, Махаринцы, Пиковец, Сигнал, Бродецкое. Теперь эти отходы оказались "бесхозными" и перешли в наследство жителям села. Над одним из складов в Белополье даже был построен саркофаг. Однако неизвестные лица в стене сооружения пробили дыры", - сообщает издание.

По словам местных жителей, другое захоронение неподалеку просто ушло под землю. А после дождя там теперь стоит тяжелый специфический запах. В прошлом году спецотряд ММС совершил перезатарку яда и теперь он хранится в мешках и бидонах. Но кто-то часто вытягивает их из хранилища. Местные жители неоднократно убирали бидоны обратно в хранилище и замуровывали дыры в стенах, которые кто-то постоянно пробивает.

"Активные жители села обращались в Козятинское горрайонное управления Главного управления Госсанэпидслужбы, чтобы сделать анализ почвы. Оказалось, что в земле возле ядохранилищ опасные для организма человека вещества превышают нормы во много раз. И угроза не только в этом. В немедленном обеззараживании нуждается "захороненный" склад яда. Экологи, к которым за консультацией обращались селяне, предупреждают об угрозе загрязнения подземных вод", - отмечают в издании.

Глава села заверил издание, что скоро аварийно-спасательный отряд спецназначения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществить перезатарку ядохимикатов.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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