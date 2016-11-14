На Вінниччині існує загроза зараження питної води отрутохімікатами — ЗМІ

“Поблизу сільського тракторного стану знаходяться два склади-захоронення отрутохімікатів. Пестициди та дуст ще за радянських часів звозили з усього району у Білопілля та ще у п’ять сіл району. "Щасливчиками" стали ще Михайлин, Махаринці, Пиковець, Сигнал, Бродецьке. Тепер ці відходи виявилися "нічийними" і перейшли у спадок громаді села. Над одним зі складів у Білопіллі навіть був збудований саркофаг. Проте невідомі особи в стіні споруди пробили дірки”, — повідомляє видання.

За словами місцевих жителів, інше захоронення неподалік просто пішло під землю. А після дощу там тепер стоїть тяжкий специфічний запах. Минулого року спецзагін ММС здійснив перезатарку отрути і тепер вона зберігається у мішках і бідонах. Але хтось часто витягує їх зі сховища. Місцеві жителі неодноразово прибирали бідони назад у сховище і замуровували дірки у стінах, які хтось постійно пробиває.

“Активні мешканці села зверталися у Козятинське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби, щоб зробити аналіз ґрунту. Виявилося, що в землі поблизу отрутосховищ небезпечні для організму людини речовини перевищують норми в багато разів. І загроза не тільки в цьому. Негайного знезараження потребує "похоронений" склад отрути. Екологи, до яких за консультацією зверталися селяни, попереджають про загрозу забруднення підземних вод”, — зазначають у виданні.

Очільник села запевнив видання, що скоро аварійно-рятувальний загін спецпризначення Держслужби України з надзвичайних ситуацій має здійснити перезатарку отрутохімікатів.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.