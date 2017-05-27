В Винницкой области 12-летний мальчик подстрелил своего товарища
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 27 мая. УНН. Вчера, 26 мая, в Калиновка Винницкой области, играя с пневматическим оружием, 12-летний мальчик травмировал своего 10-летнего друга, информирует УНН-Центр со ссылкой на ГУ ЧП области.
Трагедия произошла около 20:30 на территории домохозяйства, принадлежит бабушки одного из мальчиков. По словам правоохранителей, дети играли на подвиррьи, нашли в доме пневматическую винтовку "Байкал", ИЖ-38С калибра 4.5 мм, которая принадлежала отцу хозяйки, и пошли пострелять из нее по дереву.
Играя, один из них случайно выстрелил из винтовки и попал товарищу в левый глаз и переносицу.
Правоохранителями проведена беседа с родителями мальчиков, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, которая привела к травмированию ребенка.
Сейчас ребенок находится в Винницкой областной детской больнице. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.
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