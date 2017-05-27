На Вінниччині 12-річний хлопчик підстрелив свого товариша
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Вчора, 26 травня, в м.Калинівка Вінницької області, граючись із пневматичною зброєю, 12-річний хлопчик травмував свого 10-річного друга, інформує УНН-Центр з посиланням на ГУ НП області.
Трагедія сталася близько 20:30 на території домогосподарства, що належить бабусі одного з хлопчиків. За словами правоохоронців, діти гралися на подвірр’ї, знайшли у будинку пневматичну гвинтівку "Байкал", ІЖ-38С калібру 4.5 мм, яка належала батькові господині, та пішли постріляти з неї по дереву.
Граючись, один з них випадково здійснив постріл із гвинтівки та влучив товаришові в ліве око та перенісся.
Правоохоронцями проведено бесіду із батьками хлопчиків, з’ясовуються обставини та причини події, яка призвела до травмування дитини.
Наразі дитина перебуває у Вінницькій обласній дитячий лікарні. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності.
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