На выходных в Киеве изменят движение автобусов и троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В эти выходные, в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве изменят движение автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, предает УНН.
"16 марта в связи с проведением продовольственных ярмарок на ул. Николая Закревского (на участке от ул. Владимира Маяковского до ул. Теодора Драйзера) и ул. Иорданской, 1-9 изменится движение автобусов маршрута № 101 и троллейбусов маршрута № 34" , - говорится в сообщении.
Указанные маршруты организуют так:
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- автобусы маршрута № 101 от ст. м. "Почайна" к ул. Владимира Маяковского по собственной трассой, далее - ул. Теодора Драйзера - ул. Николая Закревского, дальше собственной трассой;
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- троллейбусы маршрута № 34: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры и в обратном направлении.
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В КГГА добавили, что 17 марта в связи с проведением продовольственной ярмарки по ул. Татарской движение автобусов маршрута № 31 будет организовано от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Отто Шмидта по собственной трассе, далее - ул. Отто Шмидта - ул. Нагорная, дальше собственной трассой.
Как сообщал УНН, на выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки.