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На вихідних у Києві змінять рух автобусів і тролейбусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Цими вихідними, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків, у Києві змінять рух автобусів та тролейбусів. Про це повідомляє прес-центр КМДА, предає УНН.

На вихідних у Києві змінять рух автобусів і тролейбусів

"16 березня у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Миколи Закревського (на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Теодора Драйзера) та вул. Йорданській, 1-9 зміниться рух автобусів маршруту № 101 та тролейбусів маршруту № 34", - йдеться у повідомленні.

Зазначені маршрути організують так:

  • автобуси маршруту № 101: від ст. м. "Почайна" до просп. Володимира Маяковського за власною трасою, далі – вул. Теодора Драйзера – вул. Миколи Закревського, далі за власною трасою;
  • тролейбуси маршруту № 34: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери та у зворотному напрямку.

У КМДА додали, що 17 березня у зв’язку із проведенням продовольчого ярмарку на вул. Татарській рух автобусів маршруту № 31 буде організовано від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Отто Шмідта за власною трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за власною трасою.

Як повідомляв УНН, вихідними у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки.

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