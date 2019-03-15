На вихідних у Києві змінять рух автобусів і тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Цими вихідними, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків, у Києві змінять рух автобусів та тролейбусів. Про це повідомляє прес-центр КМДА, предає УНН.
"16 березня у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Миколи Закревського (на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Теодора Драйзера) та вул. Йорданській, 1-9 зміниться рух автобусів маршруту № 101 та тролейбусів маршруту № 34", - йдеться у повідомленні.
Зазначені маршрути організують так:
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- автобуси маршруту № 101: від ст. м. "Почайна" до просп. Володимира Маяковського за власною трасою, далі – вул. Теодора Драйзера – вул. Миколи Закревського, далі за власною трасою;
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- тролейбуси маршруту № 34: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери та у зворотному напрямку.
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У КМДА додали, що 17 березня у зв’язку із проведенням продовольчого ярмарку на вул. Татарській рух автобусів маршруту № 31 буде організовано від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Отто Шмідта за власною трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за власною трасою.
Як повідомляв УНН, вихідними у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки.