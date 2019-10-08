На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киеве 12 и 13 октября состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"В эти выходные, 12-13 октября, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.
В частности, 12 октября (суббота) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)
• Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;
• Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
• Печерский район - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
В воскресенье, 13 октября в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
• Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.