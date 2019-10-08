На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києві 12 та 13 жовтня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
"Цими вихідними, 12-13 жовтня, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 12 жовтня (субота) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
• Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
• Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
• Печерський район – вул. Катерини Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
У неділю, 13 жовтня у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
• Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, на Північному мості у Києві частково обмежать рух транспорту.