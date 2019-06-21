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На выходных перекроют движение в районе столичного Шулявского моста

Киев • УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В воскресенье, 23 июня, в Киеве движение транспорта по проспекту Победы полностью ограничат из-за реконструкции Шулявского путепровода. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

На выходных перекроют движение в районе столичного Шулявского моста

Так, 23 июня с 1:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, в воскресенье запланировано их перевозка через проспект Победы, указали в КГГА.

Напомним, опубликовано масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста.

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