На выходных перекроют движение в районе столичного Шулявского моста

Так, 23 июня с 1:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, в воскресенье запланировано их перевозка через проспект Победы, указали в КГГА.

Напомним, опубликовано масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста.