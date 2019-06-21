На вихідних перекриють рух у районі столичного Шулявського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У неділю, 23 червня, у Києві рух транспорту проспектом Перемоги повністю обмежать через реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили УНН у прес-службі КМДА.
Так, 23 червня із 1:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.
У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, у неділю заплановано їх перевезення через проспект Перемоги, вказали у КМДА.
Нагадаємо, опубліковано масштабне відео демонтажу старого Шулявського мосту.