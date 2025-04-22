На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" очередь из 50 авто

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 9934 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
09:55 • 28489 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

08:27 • 61805 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 103243 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 91019 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 210871 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 103326 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 82673 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 67660 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42024 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.7м/с
21%
750 мм
Популярные новости

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

22 апреля, 05:22 • 68356 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

22 апреля, 06:01 • 63652 просмотра

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

22 апреля, 07:13 • 39971 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

22 апреля, 07:13 • 49744 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 54638 просмотра
публикации

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 9964 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 18291 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 103257 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 103175 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 210880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Иван Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Запорожье

Соединенные Штаты

Реклама
УНН Lite

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

10:22 • 19479 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

09:58 • 18595 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 54937 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 41676 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 44619 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

ЧатГПТ

Доллар США

Тесла Модель Y

На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" очередь из 50 авто

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Перед пунктом пропуска "Устилуг" образовалась очередь из около 50 легковых автомобилей, ожидающих выезда из Украины. Пограничники рекомендуют выбрать другое направление.

На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" очередь из 50 авто

На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" в очереди собралось около 50 легковых авто, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

При планировании поездки в Польшу через ППр "Устилуг", учтите: на выезд из Украины перед пунктом пропуска образовалась очередь – около 50 легковых авто ожидают пересечения границы 

- говорится в сообщении.

Пограничники рекомендуют по возможности выбрать другое направление, чтобы уменьшить время ожидания и избежать пробок.

Пограничники предупредили об ограничениях для выезда в пункте пропуска "Шегини": в чем причина21.04.25, 21:05 • 10222 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Украина
Польша
Brent
$67.10
Bitcoin
$88,988.60
S&P 500
$5,217.13
Tesla
$230.99
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,443.35
Ethereum
$1,636.23