На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" очередь из 50 авто
Киев • УНН
Перед пунктом пропуска "Устилуг" образовалась очередь из около 50 легковых автомобилей, ожидающих выезда из Украины. Пограничники рекомендуют выбрать другое направление.
На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" в очереди собралось около 50 легковых авто, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
При планировании поездки в Польшу через ППр "Устилуг", учтите: на выезд из Украины перед пунктом пропуска образовалась очередь – около 50 легковых авто ожидают пересечения границы
Пограничники рекомендуют по возможности выбрать другое направление, чтобы уменьшить время ожидания и избежать пробок.
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