На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" очередь из 50 авто

На выезд из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" в очереди собралось около 50 легковых авто, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

При планировании поездки в Польшу через ППр "Устилуг", учтите: на выезд из Украины перед пунктом пропуска образовалась очередь – около 50 легковых авто ожидают пересечения границы