На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" черга з 50 авто
Київ • УНН
Перед пунктом пропуску "Устилуг" утворилася черга з близько 50 легкових автомобілів, що очікують на виїзд з України. Прикордонники рекомендують обрати інший напрямок.
На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" у черзі зібралося близько 50 легкових, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
При плануванні поїздки до Польщі через ППр "Устилуг", врахуйте: на виїзд з України перед пунктом пропуску утворилася черга – близько 50 легкових авто очікують на перетин кордону
Прикордонники рекомендують за можливості обрати інший напрямок, аби зменшити час очікування та уникнути заторів.
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