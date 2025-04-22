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На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" черга з 50 авто

Київ • УНН

 • 1698 перегляди

Перед пунктом пропуску "Устилуг" утворилася черга з близько 50 легкових автомобілів, що очікують на виїзд з України. Прикордонники рекомендують обрати інший напрямок.

На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" черга з 50 авто

На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" у черзі зібралося близько 50 легкових, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

При плануванні поїздки до Польщі через ППр "Устилуг", врахуйте: на виїзд з України перед пунктом пропуску утворилася черга – близько 50 легкових авто очікують на перетин кордону 

- йдеться у повідомленні.

Прикордонники рекомендують за можливості обрати інший напрямок, аби зменшити час очікування та уникнути заторів.

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