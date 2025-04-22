На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" черга з 50 авто

На виїзд з України перед пунктом пропуску "Устилуг" у черзі зібралося близько 50 легкових, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

При плануванні поїздки до Польщі через ППр "Устилуг", врахуйте: на виїзд з України перед пунктом пропуску утворилася черга – близько 50 легкових авто очікують на перетин кордону