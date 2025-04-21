Прикордонники попередили про обмеження для виїзду в пункті пропуску "Шегині": в чому причина

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині" на Львівщині з 22 квітня розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи, які спричинять тимчасові обмеження для виїзду легкових транспортних засобів з України. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг