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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Прикордонники попередили про обмеження для виїзду в пункті пропуску "Шегині": в чому причина

Київ • УНН

 • 278 перегляди

З 22 квітня 2025 року о 10:00 у пункті пропуску Шегині на Львівщині розпочнуться ремонтні роботи, що обмежать виїзд легкових авто з України. Через закриття смуги на виїзд обмеження триватимуть орієнтовно до 10 травня, рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску.

Прикордонники попередили про обмеження для виїзду в пункті пропуску "Шегині": в чому причина

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині" на Львівщині з 22 квітня розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи, які спричинять тимчасові обмеження для виїзду легкових транспортних засобів з України. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг

- йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня. Слідкуйте за оновленнями. Дякуємо за розуміння!

- додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН з 17 по 24 квітня 2025 року на трьох пунктах пропуску Закарпаття перевірятимуть автомобільні ваги. Можливі тимчасові затримки руху вантажного транспорту на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Ольга Розгон

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