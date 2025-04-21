Прикордонники попередили про обмеження для виїзду в пункті пропуску "Шегині": в чому причина
Київ • УНН
З 22 квітня 2025 року о 10:00 у пункті пропуску Шегині на Львівщині розпочнуться ремонтні роботи, що обмежать виїзд легкових авто з України. Через закриття смуги на виїзд обмеження триватимуть орієнтовно до 10 травня, рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску.
У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині" на Львівщині з 22 квітня розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи, які спричинять тимчасові обмеження для виїзду легкових транспортних засобів з України. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг
У Держприкордонслужбі рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.
Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня. Слідкуйте за оновленнями. Дякуємо за розуміння!
Нагадаємо
Як раніше писав УНН з 17 по 24 квітня 2025 року на трьох пунктах пропуску Закарпаття перевірятимуть автомобільні ваги. Можливі тимчасові затримки руху вантажного транспорту на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.