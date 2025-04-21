Пограничники предупредили об ограничениях для выезда в пункте пропуска "Шегини": в чем причина

В международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области с 22 апреля начнутся ремонтно-реконструкционные работы, которые повлекут временные ограничения для выезда легковых транспортных средств из Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

С 22 апреля 2025 года с 10:00 в ППр "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска: Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смильница, Нижанковичи.

Работы продлятся ориентировочно до 10 мая. Следите за обновлениями. Спасибо за понимание! - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним

Как ранее писал УНН с 17 по 24 апреля 2025 года на трех пунктах пропуска Закарпатья будут проверяться автомобильные весы. Возможны временные задержки движения грузового транспорта на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.