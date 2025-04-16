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У пунктах пропуску на Закарпатті перевірятимуться автомобільні ваги: можливі затримки руху

Київ • УНН

 • 7662 перегляди

З 17 квітня на трьох пунктах пропуску Закарпаття перевірятимуть автомобільні ваги. Можливі тимчасові затримки руху вантажного транспорту на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

У пунктах пропуску на Закарпатті перевірятимуться автомобільні ваги: можливі затримки руху

Відзавтра, 17 квітня, перевірятимуться автомобільні ваги у трьох пунктах пропуску, що на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Термін проведення робіт – тиждень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

За інформацією філії "Укрінтеравтосервіс-Закарпаття", з 17 по 24 квітня 2025 року щорічну державну метрологічну повірку проходитимуть автомобільні ваги у пунктах пропуску "Чоп" (українсько-угорський кордон), "Ужгород" (українсько-словацький кордон) та "Дякове" (українсько-румунський кордон)

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевізникам вантажних транспортних засобів необхідно врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП.

Нагадаємо

Рух транспорту обмежено у зв'язку з реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які триватимуть до першої половини травня 2025 року. Рекомендується обирати інші пункти пропуску.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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