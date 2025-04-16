В пунктах пропуска на Закарпатье будут проверяться автомобильные весы: возможны задержки движения

С завтрашнего дня, 17 апреля, будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска, что на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

По информации филиала "Укринтеравтосервис-Закарпатье", с 17 по 24 апреля 2025 года ежегодную государственную метрологическую поверку будут проходить автомобильные весы в пунктах пропуска "Чоп" (украинско-венгерская граница), "Ужгород" (украинско-словацкая граница) и "Дьяково" (украинско-румынская граница)