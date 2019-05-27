На выборах в Европарламент от Венгрии побеждает партия премьера Орбана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана уверенно побеждает на выборах в Европарламент в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское агентство MTI.
Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии, "ФИДЕС" набирает 52,14% голосов и получает 13 мандатов, на втором месте следует партия "Демократическая коалиция" - 16,26% (4 мандата), партия "Моментум" получила поддержку 9,92% избирателей (2 мандата), Венгерская социалистическая партия - 6,68% (1 мандат), движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") - 6,44% (1 мандат).
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе состоялся четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинались в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закрылись избирательные участки в Италии - в 23:00.