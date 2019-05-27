На виборах в Європарламент від Угорщини перемагає партія прем'єра Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Партія "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" прем'єр-міністра Віктора Орбана впевнено перемагає на виборах в Європарламент в Угорщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на угорське агентство MTI.
Згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії, "ФІДЕС" набирає 52,14% голосів і отримує 13 мандатів, на другому місці йде партія "Демократична коаліція" - 16,26% (4 мандати), партія "Моментум" отримала підтримку 9,92% виборців (2 мандати), Угорська соціалістична партія - 6,68% (1 мандат), рух "За кращу Угорщину" ("Йоббік") - 6,44% (1 мандат).
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починалися о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбулися в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закрилися виборчі дільниці в Італії — о 23:00.