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На выборах президента Словакии лидирует новичок местной политики

Киев • УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На выборах президента Словакии после подсчета 95% бюллетеней лидирует новичок местной политики - юрист и антикоррупционер Зузана Чапутова с 40,2% голосов. На втором месте - еврокомиссар Шефчович с 18,7% от правящей Социал-демократической партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на europeelects.eu.

На выборах президента Словакии лидирует новичок местной политики

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то 30 марта состоится второй тур голосования, в котором будут соревноваться два кандидата с наибольшим количеством голосов избирателей.

Всего на выборах за пост главы государства борются 13 кандидатов.

Если 45-летнюю Зузану Чапутову изберут президентом, она как проевропейский либерал из небольшой внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" будет выделяться среди популистских правых политиков в большинстве стран Европы.

Напомним, в Словакии в субботу, 16 марта, прошли выборы президента страны. Более четырех миллионов избирателей выбирают нового главу государства на следующие пять лет.

По данным последних опросов общественного мнения, либеральная юрист Зузана Чапутова опережала еврокомиссара Шефчовича, которого выдвинули правящие социал-демократы.

Глава государства в Словакии имеет преимущественно представительские функции. Однако в случае правительственного кризиса президент играет решающую роль.

Slovakia, Presidential election:

95% counted

Čaputová (PS-ALDE) 40.2%
Šefčovič (Smer-S&D) 18.7%
Harabin (Right-wing) 14.4%
Kotleba (ĽSNS-NI) 10.5%
Mikloško (*-EPP) 5.7%
Bugár (M-H-EPP) 3.2%
Krajniak (SR-ENF) 2.7%
Chmelár (*-G/EFA) 2.7% pic.twitter.com/Q7aqeqNEGb

— Europe Elects (@EuropeElects) 17 марта 2019 г.

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