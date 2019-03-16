В Словакии проходят выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Словакии в субботу, 16 марта, проходят выборы президента страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Более четырех миллионов избирателей выбирают нового главу государства на следующие пять лет.
По данным последних опросов общественного мнения, либеральная юрист Зузана Капутова опережала еврокомиссара Мароша Шефчовича, которого выдвинули правящие социал-демократы. Всего на выборах за пост главы государства борются 13 кандидатов.
Избирательные участки будут работать до 22 часов по местному времени. Ожидается, что результаты народного волеизъявления будут известны в течение следующего дня после выборов.
Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то 30 марта состоится второй тур голосования, в котором будут соревноваться два кандидата с наибольшим количеством голосов избирателей.
Глава государства в Словакии имеет преимущественно представительские функции. Однако в случае правительственного кризиса президент играет решающую роль.
Напомним, выборы Президента Украины состоятся 31 марта.