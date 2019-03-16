У Словаччині проходять вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Словаччині в суботу, 16 березня, проходять вибори президента країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Понад чотири мільйони виборців обирають нового главу держави на наступні п'ять років.
За даними останніх опитувань громадської думки, ліберальна юристка Зузана Капутова випереджала єврокомісара Мароша Шефчовича, якого висунули правлячі соціал-демократи. Загалом на виборах за посаду глави держави змагаються 13 кандидатів.
Виборчі дільниці працюватимуть до 22 години за місцевим часом. Очікується, що результати народного волевиявлення будуть відомі протягом наступного дня після виборів.
Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то 30 березня відбудеться другий тур голосування, у якому змагатимуться два кандидати із найбільшою кількістю голосів виборців.
Глава держави у Словаччині має здебільшого представницькі функції. Однак у випадку урядової кризи президент відіграє вирішальну роль.
Нагадаємо, вибори Президента України відбудуться 31 березня.