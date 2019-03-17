На виборах президента Словаччини лідирує новачок місцевої політики

КИЇВ. 17 березня. УНН. На виборах президента Словаччини після підрахунку 95% бюлетенів лідирує новачок місцевої політики – юристка і антикорупціонер Зузана Чапутова з 40,2% голосів. На другому місці - єврокомісар Марош Шефчович від правлячої Соціал-демократичної партії з 18,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на europeelects.eu.