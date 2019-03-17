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На виборах президента Словаччини лідирує новачок місцевої політики

Київ • УНН

 • 11511 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. На виборах президента Словаччини після підрахунку 95% бюлетенів лідирує новачок місцевої політики – юристка і антикорупціонер Зузана Чапутова з 40,2% голосів. На другому місці - єврокомісар Марош Шефчович від правлячої Соціал-демократичної партії з 18,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на europeelects.eu.

На виборах президента Словаччини лідирує новачок місцевої політики

Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то 30 березня відбудеться другий тур голосування, у якому змагатимуться два кандидати із найбільшою кількістю голосів виборців.

Загалом на виборах за посаду глави держави змагаються 13 кандидатів.

Якщо 45-річну Зузану Чапутову оберуть президентом, вона як проєвропейський ліберал з невеликої позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" буде виділятися серед популістських правих політиків у більшості країн Європи.

Нагадаємо, у Словаччині в суботу, 16 березня, пройшли вибори президента країни. Понад чотири мільйони виборців обирають нового главу держави на наступні п'ять років.

За даними останніх опитувань громадської думки, ліберальна юристка Зузана Чапутова випереджала єврокомісара Мароша Шефчовича, якого висунули правлячі соціал-демократи.

Глава держави у Словаччині має здебільшого представницькі функції. Однак у випадку урядової кризи президент відіграє вирішальну роль.

Slovakia, Presidential election:

95% counted

Čaputová (PS-ALDE) 40.2%
Šefčovič (Smer-S&D) 18.7%
Harabin (Right-wing) 14.4%
Kotleba (ĽSNS-NI) 10.5%
Mikloško (*-EPP) 5.7%
Bugár (M-H-EPP) 3.2%
Krajniak (SR-ENF) 2.7%
Chmelár (*-G/EFA) 2.7% pic.twitter.com/Q7aqeqNEGb

— Europe Elects (@EuropeElects) 17 марта 2019 г.

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