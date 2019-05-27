На выборах в парламент Бельгии победитель заявил о поражении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Парламентские выборы в Бельгии углубили раскол между фламандцами и валлонами и осложнили формирование коалиции. Правоэкстремистская партия "Фламандский интерес" улучшила свои позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Националистическая партия Новый фламандский альянс (НФА) лидирует на выборах в парламент Бельгии. НФА набирает 16,5 процента после подсчета голосов на 6500 из 6700 избирательных участков, свидетельствуют данные, обнародованные в ночь на понедельник, 27 мая.
Тем не менее, лидер партии Барт Де Вевер заявил о поражении: "Мы проиграли, поздравляю партию "Фламандский интерес". На предыдущих парламентских выборах в 2014 году НФА получила 20 процентов голосов. В то же время крайне правая партия "Фламандский интерес" значительно улучшила свой результат, набрав 12 процентов (на прошлых выборах было 3).
Результаты выборов еще больше углубляют раскол между фламандцами и валлонами: первые проголосовали за партии правого толка, вторые предпочли левых. Такой исход голосования еще больше осложняет формирование правящей коалиции. По предварительным подсчетам, у НФА будет 25 мандатов из 150, у "Фламандского интереса" - 18. Объединенные "Зеленые" получат 21 мандат, валлонская Социалистическая партия, формировавшая вторую по силе фракцию, в парламенте нового созыва будет располагать 18 местами. Либеральное Реформаторское движение исполняющего обязанности премьер-министра страны Шарля Мишеля получает 15 мандатов.
В декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. НФА вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции в парламенте. Прошение премьера Шарля Мишеля об отставке, поданное тогда же, приостановил король Бельгии Филипп.
Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.