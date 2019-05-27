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На виборах до парламенту Бельгії переможець заявив про поразку

На виборах до парламенту Бельгії переможець заявив про поразку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Парламентські вибори в Бельгії поглибили розкол між фламандцями і валлонами і ускладнили формування коаліції. Правоекстремістська партія "Фламандський інтерес" поліпшила свої позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Націоналістична партія Новий фламандський альянс (НФА) лідирує на виборах в парламент Бельгії. НФА набирає 16,5 відсотка після підрахунку голосів на 6500 з 6700 виборчих дільниць, свідчать дані, оприлюднені в ніч на понеділок, 27 травня.

Проте, лідер партії Барт Де Вевер заявив про поразку: "Ми програли, вітаю партію "Фламандський інтерес". На попередніх парламентських виборах в 2014 році НФА отримала 20 відсотків голосів. У той же час вкрай права партія" Фламандський інтерес "значно поліпшила свій результат, набравши 12 відсотків (на минулих виборах було 3).

Результати виборів ще більше поглиблюють розкол між фламандцями і валлонами: перші проголосували за партії правого спрямування, другі вважали за краще лівих. Такий результат голосування ще більше ускладнює формування правлячої коаліції. За попередніми підрахунками, у НФА буде 25 мандатів з 150, у "Фламандського інтересу" - 18. Об'єднані "Зелені" отримають 21 мандат, Валлонский Соціалістична партія, яка формувала другу по силі фракцію, в парламенті нового скликання буде мати у своєму розпорядженні 18 місцями. Ліберальне Реформаторський рух виконуючого обов'язки прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля отримує 15 мандатів.

У грудні 2018 року в Бельгії вибухнула урядова криза. НФА вийшла з правлячої коаліції через розбіжності з главою уряду по міграційному пакту ООН. Після цього в країні виникло уряд меншості, вимушене спиратися на голоси опозиції в парламенті. Прохання прем'єра Шарля Мішеля про відставку, подану тоді ж, призупинив король Бельгії Філіп.

Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.

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