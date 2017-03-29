На вершинах Карпат начал сходить снег

Так, снег постепенно сходит в долине Апецько, что находится на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Сейчас там горные площади покрытые снегом лишь частично, а толщина снега колеблется от 10 до 50 сантиметров. Только снежный покров тает, из-под него появляются шарфаны Гейфеля. Пока эти растения граничат с остатками льда и снега.

В то же время, как рассказал корреспонденту УНН директор ГП "Великобычковское лесоохотничье хозяйство" Юрий Сойма, снег здесь может продержаться до середины июня.

"Значительная высота, изменения погоды, сильные порывы ветра на высокогорье позволяют снежные держаться практически до летней поры. В это трудно поверить, учитывая то, что у подножия довольно тепло и здесь, на вершине, холод не ощущается. Но каждый год мы констатируем, что снег на вершинах Карпат лежит к летнему курортному сезону," - отметил Ю.Сойма.

Одновременно с горной оттепелью даже таких высот достаются пожара в экосистеме. Часть покрова шафрановой поляны в долине уже была повреждена огнем. Лесоводы отмечают, что причиной тому стала - невнимательность и небрежность людей, посещающих леса и горы.