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На вершинах Карпат почав сходити сніг

На вершинах Карпат почав сходити сніг

Київ • УНН

 • 15342 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. На вершинах Карпат почав сходити сніг. Там, де взимку шар снігу сягав висоти у кілька метрів, зараз сніговий покрив не вище метра, передає кореспондент УНН.

Так, сніг поступово сходить на полонині Апецькій, що знаходиться на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря. Зараз там гірські площі вкриті снігом лиш частково, а товщина снігу коливається від 10 до 50 сантиметрів. Щойно сніговий покрив тане, з-під нього з′являються шарфани Гейфеля. Наразі ці рослини межують із залишками криги та снігу.

Водночас, як розповів кореспонденту УНН директор ДП “Великобичківське лісомисливське господарство” Юрій Сойма, сніг тут може протриматися до середини червня.

“Значна висота, зміни погоди, сильні пориви вітру на високогір′ї дозволяють снігові триматися практично до літньої пори. У це важко повірити, з огляду на те, що біля підніжжя доволі тепло та й тут, на вершині, холод не відчувається. Але кожного року ми констатуємо, що сніг на вершинах Карпат лежить до літнього курортного сезону,” — зазначив Ю.Сойма.

Одночасно із гірською відлигою навіть таких висот дістаються пожежі в екосистемі. Частина покриву шафранової галявини на полонині вже була пошкоджена вогнем. Лісівники наголошують, що причиною тому стала — неуважність та недбалість людей, що відвідують ліси і гори.

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