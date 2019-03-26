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На Пасху и майские праздники назначили 7 дополнительных поездов

Киев • УНН

 • 12216 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На Пасху и майские праздники "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АО "Укрзализныци".

На Пасху и майские праздники назначили 7 дополнительных поездов

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№ 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковеля в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 162/161 Киев - Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытием в 20:31.

№ 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

№ 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы, № 779 Сумы - Киев - Винница.

К слову, в этом году украинцы будут иметь пять выходных дней подряд с 27 апреля по 1 мая.

Как сообщал УНН, в Украине с 31 марта поезда будут курсировать по летнему времени.

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