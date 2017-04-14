На Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52367 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105175 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161938 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104878 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155175 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики

На Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики

Киев  •  УНН

 • 17154 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во время празднования Пасхи и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медицинские бригады, которые будут оказывать помощь гражданам, независимо от места их проживания и регистрации. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Во время празднования светлого Христового Воскресения (Пасхи) и проведения поминальных дней на кладбищах Киева медицинские учреждения, в случае необходимости, будут оказывать неотложную помощь всем гражданам, независимо от места их проживания и регистрации", - говорится в сообщении.

По информации департамента здравоохранения КГГА, будет обеспечено дежурство врачебно-сестринских бригад и работа медицинских пунктов во время общегосударственных, городских и районных мероприятий, а также во время проведения поминальных дней на городских кладбищах в соответствии с территориальным обслуживанием с 10:00 до 20: 00 с 23 по 26 апреля и 9 мая:

23 апреля - на Северном, Лесном, Святошинском, Совском, Чапаевском, Пироговском, Корчеватском, Братском, Соломенском, Мышеловском, Шулявскому, Южном, Лукьяновском, Пуща-Водицком, Старообрядном, Михайловском;

24 апреля - на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Троещинском, Выгуровском, Беличанскому, Жулянскому, Куреневском, Зверинецком;

25 апреля - на Быковнянском, Байковом;

26 апреля - на Городском;

9 мая - на Военном.

Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи будут дежурить во время совершения чина освящения пасхальных корзин с 22:00 16 апреля по 10:00 17 апреля в Киево-Печерской Лавре, Владимирском, Михайловском Златоглавом соборах;

на кладбищах с 09:00 до 20:00:
23 апреля - на Северном, Лесном, Южном;
25 апреля - на Байковом;
26 апреля - на Городском;
9 мая - на Военном.

Первоочередной выезд бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет обеспечен во время проведения поминальных дней на кладбищах:
23 апреля - на Святошинском, Совском, Чапаевском, Пироговском, Корчеватском, Братском, Соломенском, Мышеловском, Шулявскому, Лукьяновском, Пуща-Водицком, Старообрядном, Михайловском;

24 апреля - на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Троещинском, Выгуровском, Беличанскому, Жулянскому, Куреневском, Зверинецком;

25 апреля - на Быковнянском, Байковом.

Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год. Учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, 15-17 апреля работать не будут.

Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху в центре Киева перекроют дороги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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