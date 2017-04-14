На Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во время празднования Пасхи и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медицинские бригады, которые будут оказывать помощь гражданам, независимо от места их проживания и регистрации. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).