На Пасху и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во время празднования Пасхи и в поминальные дни на кладбищах Киева будут дежурить медицинские бригады, которые будут оказывать помощь гражданам, независимо от места их проживания и регистрации. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Во время празднования светлого Христового Воскресения (Пасхи) и проведения поминальных дней на кладбищах Киева медицинские учреждения, в случае необходимости, будут оказывать неотложную помощь всем гражданам, независимо от места их проживания и регистрации", - говорится в сообщении.
По информации департамента здравоохранения КГГА, будет обеспечено дежурство врачебно-сестринских бригад и работа медицинских пунктов во время общегосударственных, городских и районных мероприятий, а также во время проведения поминальных дней на городских кладбищах в соответствии с территориальным обслуживанием с 10:00 до 20: 00 с 23 по 26 апреля и 9 мая:
23 апреля - на Северном, Лесном, Святошинском, Совском, Чапаевском, Пироговском, Корчеватском, Братском, Соломенском, Мышеловском, Шулявскому, Южном, Лукьяновском, Пуща-Водицком, Старообрядном, Михайловском;
24 апреля - на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Троещинском, Выгуровском, Беличанскому, Жулянскому, Куреневском, Зверинецком;
25 апреля - на Быковнянском, Байковом;
26 апреля - на Городском;
9 мая - на Военном.
Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи будут дежурить во время совершения чина освящения пасхальных корзин с 22:00 16 апреля по 10:00 17 апреля в Киево-Печерской Лавре, Владимирском, Михайловском Златоглавом соборах;
на кладбищах с 09:00 до 20:00:
23 апреля - на Северном, Лесном, Южном;
25 апреля - на Байковом;
26 апреля - на Городском;
9 мая - на Военном.
Первоочередной выезд бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет обеспечен во время проведения поминальных дней на кладбищах:
23 апреля - на Святошинском, Совском, Чапаевском, Пироговском, Корчеватском, Братском, Соломенском, Мышеловском, Шулявскому, Лукьяновском, Пуща-Водицком, Старообрядном, Михайловском;
24 апреля - на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Троещинском, Выгуровском, Беличанскому, Жулянскому, Куреневском, Зверинецком;
25 апреля - на Быковнянском, Байковом.
Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год. Учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, 15-17 апреля работать не будут.
Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху в центре Киева перекроют дороги.