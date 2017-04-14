На Великдень та у поминальні дні на кладовищах Києва чергуватимуть медики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Під час святкування Великодня та у поминальні дні на кладовищах Києва чергуватимуть медичні бригади, які надаватимуть допомогу громадянам, незалежно від місця їхнього проживання та реєстрації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Під час святкування світлого Хрестового Воскресіння (Великодня) і проведення поминальних днів на кладовищах Києва медичні заклади, у разі потреби, надаватимуть невідкладну допомогу всім громадянам, незалежно від місця їхнього проживання та реєстрації", - йдеться у повідомленні.
За інформацією департаменту охорони здоров'я КМДА, буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад і роботу медичних пунктів під час загальнодержавних, міських і районних заходів, а також під час проведення поминальних днів на міських кладовищах відповідно до територіального обслуговування з 10:00 до 20:00 з 23 до 26 квітня та 9 травня:
23 квітня – на Північному, Лісовому, Святошинському, Совському, Чапаєвському, Пирогівському, Корчуватському, Братському, Солом’янському, Мишоловському, Шулявському, Південному, Лук’янівському, Пуща-Водицькому, Старообрядному, Михайлівському;
24 квітня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Троєщинському, Вигурівському, Біличанському, Жулянському, Куренівському, Звіринецькому;
25 квітня – на Биківнянському, Байковому;
26 квітня – на Міському;
9 травня – на Військовому.
Бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги чергуватимуть під час здійснення чину освячення пасхальних кошиків із 22:00 16 квітня до 10:00 17 квітня в Києво-Печерській Лаврі, Володимирському, Михайлівському Золотоверхому соборах;
на кладовищах з 09:00 до 20:00:
23 квітня – на Північному, Лісовому, Південному;
25 квітня – на Байковому;
26 квітня – на Міському;
9 травня – на Військовому.
Першочерговий виїзд бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги буде забезпечено під час проведення поминальних днів на кладовищах:
23 квітня – на Святошинському, Совському, Чапаєвському, Пирогівському, Корчуватському, Братському, Солом’янському, Мишоловському, Шулявському, Лук’янівському, Пуща-Водицькому, Старообрядному, Михайлівському;
24 квітня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Троєщинському, Вигурівському, Біличанському, Жулянському, Куренівському, Звіринецькому;
25 квітня – на Биківнянському, Байковому.
Заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, працюватимуть цілодобово, відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2017 рік. Заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, 15-17 квітня не працюватимуть.
Як повідомляв УНН 14 квітня, на Великдень в центрі Києва перекриють дороги.