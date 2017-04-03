На вечеринке в США гость подстрелил пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полиция американского города Питтсбург (штат Калифорния) сообщила, что в результате стрельбы во время празднования дня рождения пять человек получили ранения, один задержали, передает УНН со ссылкой на East Bay Times.
"Правоохранители отреагировали на сообщение о стрельбе в одном из домов города в субботу вечером. По его словам, пять человек были доставлены в больницу, где их состояние оценили как стабильное ", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что полиции удалось задержать подозреваемого, которого присутствуют на вечеринке люди удерживали до приезда полиции.
По данным издания, во время вечеринки произошла ссора после того, как группу людей попросили покинуть вечеринку. В ходе перепалки нежелательный гость достал оружие и открыл огонь.