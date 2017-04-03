На вечеринке в США гость подстрелил пять человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52367 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105175 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161938 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104878 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155175 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На вечеринке в США гость подстрелил пять человек

На вечеринке в США гость подстрелил пять человек

Киев  •  УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полиция американского города Питтсбург (штат Калифорния) сообщила, что в результате стрельбы во время празднования дня рождения пять человек получили ранения, один задержали, передает УНН со ссылкой на East Bay Times.

"Правоохранители отреагировали на сообщение о стрельбе в одном из домов города в субботу вечером. По его словам, пять человек были доставлены в больницу, где их состояние оценили как стабильное ", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что полиции удалось задержать подозреваемого, которого присутствуют на вечеринке люди удерживали до приезда полиции.

По данным издания, во время вечеринки произошла ссора после того, как группу людей попросили покинуть вечеринку. В ходе перепалки нежелательный гость достал оружие и открыл огонь.

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