На вечірці у США гість підстрелив п'ятьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліція американського міста Піттсбург (штат Каліфорнія) повідомила, що в результаті стрілянини під час святкування дня народження п’ять осіб отримали поранення, одного затримали, передає УНН з посиланням на East Bay Times.
“Правоохоронці відреагували на повідомлення про стрілянину в одному з будинків міста в суботу ввечері. За його словами, п’ять чоловік були доставлені в лікарню, де їх стан оцінили як стабільний,” — йдеться в повідомленні.
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Зазначають, що поліції вдалося затримати підозрюваного, якого присутні на вечірці люди утримували аж до приїзду поліції.
За даними видання, під час вечірки сталася сварка після того, як групу людей попросили покинути вечірку. В ході перепалки небажаний гість дістав зброю і відкрив вогонь.