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На вечірці у США гість підстрелив п'ятьох осіб

На вечірці у США гість підстрелив п'ятьох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліція американського міста Піттсбург (штат Каліфорнія) повідомила, що в результаті стрілянини під час святкування дня народження п’ять осіб отримали поранення, одного затримали, передає УНН з посиланням на East Bay Times.

“Правоохоронці відреагували на повідомлення про стрілянину в одному з будинків міста в суботу ввечері. За його словами, п’ять чоловік були доставлені в лікарню, де їх стан оцінили як стабільний,” — йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що поліції вдалося затримати підозрюваного, якого присутні на вечірці люди утримували аж до приїзду поліції.

За даними видання, під час вечірки сталася сварка після того, як групу людей попросили покинути вечірку. В ході перепалки небажаний гість дістав зброю і відкрив вогонь.

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