На побережье Японии вынесло деревянную лодку с скелетами 8 человек

Сейчас японские власти пытается установить личности мертвецов.

Японская телекомпания NHK уточняет, что судно длиной около 7 метров нашли на пляже близ города Ога в воскресенье, 26 ноября. На лодке отсутствовали винт и навигационные устройства.

Береговая охрана предполагает, что лодка прибыла из Северной Кореи.

Япония регулярно обнаруживает северокорейские рыболовные лодки в своих территориальных водах. Несколькими днями ранее в этом же районе к берегу вынесло судно с группой мужчин, которые утверждали, что они северокорейские рыбаки.

Напомним, испанские спасатели в течение 18 ноября спасли из воды более около 600 мигрантов.