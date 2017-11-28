На побережье Японии вынесло деревянную лодку с скелетами 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В японской префектуре Акита на побережье выбросило "лодку-призрак" с 8 человеческими скелетами, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сейчас японские власти пытается установить личности мертвецов.
Японская телекомпания NHK уточняет, что судно длиной около 7 метров нашли на пляже близ города Ога в воскресенье, 26 ноября. На лодке отсутствовали винт и навигационные устройства.
Береговая охрана предполагает, что лодка прибыла из Северной Кореи.
Япония регулярно обнаруживает северокорейские рыболовные лодки в своих территориальных водах. Несколькими днями ранее в этом же районе к берегу вынесло судно с группой мужчин, которые утверждали, что они северокорейские рыбаки.
Напомним, испанские спасатели в течение 18 ноября спасли из воды более около 600 мигрантов.